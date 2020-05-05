Araştırma | Önlem alınmazsa 2070 yılında dünya nüfusunun üçte biri Sahra sıcağıyla karşılaşacak

Sera gazı emisyonlarının azaltılmadığı durumda, 50 yıl sonra sıcaklıklar insanlığın üçte biri için ‘yaşanamayacak seviyede’ olacak

Sera gazı emisyonlarında azaltım gerçekleşmediği durumda, gezegendeki insanların üçte birine ev sahipliği yapan coğrafyanın, Sahra Çölü'nün en sıcak kesimlerinin şartlarına ulaşması öngörülüyor.

Çin, ABD ve Avrupa'daki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmaya göre hızlı ısınma, 3,5 milyar insanın 6 bin yıldır yaşadığı gerçeklikten farklı şekilde yaşayacağı anlamına geliyor. Euronews.com'da Görüntüle