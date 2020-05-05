Araştırma | Önlem alınmazsa 2070 yılında dünya nüfusunun üçte biri Sahra sıcağıyla karşılaşacak
05.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:52
Sera gazı emisyonlarının azaltılmadığı durumda, 50 yıl sonra sıcaklıklar insanlığın üçte biri için ‘yaşanamayacak seviyede’ olacak
Sera gazı emisyonlarında azaltım gerçekleşmediği durumda, gezegendeki insanların üçte birine ev sahipliği yapan coğrafyanın, Sahra Çölü'nün en sıcak kesimlerinin şartlarına ulaşması öngörülüyor.
Çin, ABD ve Avrupa'daki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmaya göre hızlı ısınma, 3,5 milyar insanın 6 bin yıldır yaşadığı gerçeklikten farklı şekilde yaşayacağı anlamına geliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com