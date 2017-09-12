Apple, Bugün Neleri Tanıtacak?

Tim Cook, 12 Eylül'de yeni Apple tesislerinde sahneye çıkarak bir dizi yeni ürün duyuracak. Etkinlikte ortaya çıkması beklenen en önemli cihaz, elbette iPhone 8. Ancak iPhone 8'in yanında diğer ürün ve hizmetlerin de tanıtılmasını bekliyoruz.



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İşte iPhone 8 tanıtımından bekleyebilecekleriniz.



iPhone 8



Sıralamaya en büyüğünden, iPhone 8'den başlayalım. Dedikodulara göre telefonun ismi ya iPhone 8 olacak ya da iPhone Edition. iPhone X de konuşulan ihtimaller arasında. iPhone 8'in 5,8 inç kavisli AMOLED ekran, arka yüzde Touch ID parmak izi tarayıcısı, A11 işlemci, en az 3GB RAM, çift arka kamera ve iOS 11 ile gelmesi bekleniyor.



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iPhone 7S ve iPhone 7S Plus



iPhone 8, tanıtım etkinliğinde tanışacağımız tek telefon değil. Dedikodular, iPhone 7S ve iPhone 7S Plus'ın daha ucuz olacağını ve iPhone 8'e kıyasla daha küçük geliştirmeler sunacağını söylüyor. Bu geliştirmeler, kablosuz şarj, elden geçirilmiş bir tasarım, çift arka kamera ve OLED ekran olabilir.



Apple Watch 3



Apple Watch 2'nin tanıtımının üzerinden bir sene geçti ve artık Apple'ın yeni bir saat tanıtmasını bekliyoruz.



Apple 4K TV



Apple, Apple TV serisini bu hafta muhtemelen yenileyecek. Dedikodular, cihazın ilk kez 4K içeriği destekleyebileceğini söylüyor.



Apple AirPods 2



Apple, kulaklık girişini kaldırdığı iPhone 7'yi tanıttığında kablosuz AirPods'u da tanıtmıştı. Firma şimdi iPhone 8'e özel yeni bir çift kulaklık da tanıtabilir.



iOS 11 Çıkış Tarihi



iOS 11'de göreceğimiz özelliklerin bazıları Apple tarafından doğrulanmış durumda. Bunların yanında birkaç yeni özellik daha görebiliriz. En önemli duyuru ise iOS 11'in çıkış tarihinin açıklanması olacak.



Apple Car



Bu dedikodu her sene yapılıyor, ancak Apple Car hakkında bir şeyler duyma ihtimalimiz var.



Apple AR Gözlükleri



Apple, artırılmış gerçeklik için kolları tam olarak sıvadığına göre çok konuşulan AR gözlüklerini sonunda görebilir miyiz? Bu konuda çok fazla dedikodu gelmediği için yeni bir gözlük görme ihtimalimiz düşük. Ancak AR gözlükleri, Cook'un etkinliğin sonunda "bir şey daha" tanıtması için en uygun şey olabilir.





















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