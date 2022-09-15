Semerkant, Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne Hazır
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SEMERKANT, 15 Eylül (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Devlet Başkanları Konseyi'nin Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen 22. toplantısının logosunun yanından bisikletiyle geçen bir erkek, 12 Eylül 2022. SCO Devlet Başkanları Konseyi'nin 22.
SEMERKANT, 15 Eylül (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Devlet Başkanları Konseyi'nin Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen 22. toplantısının logosunun yanından bisikletiyle geçen bir erkek, 12 Eylül 2022. SCO Devlet Başkanları Konseyi'nin 22. toplantısı Semerkant'ta gerçekleştiriliyor. (Fotoğraf: Bai Xueqi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel