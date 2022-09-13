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Hindistan'daki Tekne Yarışı Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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Hindistan'daki Tekne Yarışı Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

AGARTALA, 13 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin merkezi Agartala'ya yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta bulunan Rudrasagar Gölü'nde düzenlenen yıllık tekne yarışı festivali kapsamındaki bir yarışta kürek çeken köylüler, 12 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

AGARTALA, 13 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin merkezi Agartala'ya yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta bulunan Rudrasagar Gölü'nde düzenlenen yıllık tekne yarışı festivali kapsamındaki bir yarışta kürek çeken köylüler, 12 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

12 Eylül Darbesi Eylül India Güncel Haberler

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