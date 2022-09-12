Babacan: Türkiye'nin Bir Daha Asla Sabah Erken Kalkanın, Gece Geç Yatanın Darbe Yaptığı Bir Ülke Olmasına İzin Vermeyeceğiz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Türkiye’nin bir daha asla sabah erken kalkanın, gece geç yatanın darbe yaptığı bir ülke olmasına izin vermeyeceğiz. 12 Eylül 1980 darbesinin mağduru herkesin anıları önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, " Türkiye'nin bir daha asla sabah erken kalkanın, gece geç yatanın darbe yaptığı bir ülke olmasına izin vermeyeceğiz. 12 Eylül 1980 darbesinin mağduru herkesin anıları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Ali Babacan, 12 Eylül darbesinin 42. yıl dönümü nedeniyle bugün sosyal medya hesabında bir mesaj yayınladı. " Türkiye'nin bir daha asla sabah erken kalkanın, gece geç yatanın darbe yaptığı bir ülke olmasına izin vermeyeceğiz. 12 Eylül 1980 darbesinin mağduru herkesin anıları önünde saygıyla eğiliyorum" diyen Babacan, 12 Eylül 2021 tarihinde yaptığı bir konuşmadan kesitler içeren bir video paylaştı. Babacan, videoda şunları söyledi:

"DEMOKRASİMİZE KALKAN HİÇBİR ELE FIRSAT TANIMAYACAĞIZ"

"12 Eylül darbesi, toplumun tüm kesimlerine yönelikti. Halka karşıydı. Demokrasiye karşıydı. İster içerden gelsin ister dışarıdan, hiç fark etmez. Demokrasimize kalkan hiçbir ele fırsat tanımayacağız. Türkiye'nin bir daha asla sabah erken kalkanın, gece geç yatanın darbe yaptığı bir ülke olmasına izin vermeyeceğiz. Darbelere, hukuksuzluklara, baskılara karşı bir daha asla."