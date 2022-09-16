Gayrimenkul ofisindeki cinayetin zanlısı tutuklandı Şüpheli Remzi Gürbüz, ifadesinde, Zorbey Uğurludoğan'ın kendisini darp ettiğini, bu nedenle tüfekle ateş açtığını söylediği öğrenildi Adana'da gayrimenkul ofisinde bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Gayrimenkul ofisindeki cinayetin zanlısı tutuklandı

Şüpheli Remzi Gürbüz, ifadesinde, Zorbey Uğurludoğan'ın kendisini darp ettiğini, bu nedenle tüfekle ateş açtığını söylediği öğrenildi

ADANA - Adana'da gayrimenkul ofisinde bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 12 Eylül günü saat 01.30 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mehmet Kartal Bulvarı'nda meydana geldi. Akşam saatlerinde sevgilisi G.N.D. ile içki içen Zorbey Uğurludoğan (28), eskiden çalıştığı Yasin Ö.'nün ofisine gitti. İş yerine girdikten sonra Yasin Ö.'den bin lira alacağını isteyen Uğurludoğan, yerine işe alınan Remzican Gürbüz'e de yumruk attı. Bu sırada iş yerindeki Yasin Ö.'nün arkadaşları Doğan Y. ve Samed S. de Uğurludoğan'ı darp etti. Masanın altındaki av tüfeğini alan Gürbüz, Uğurludoğan'a 5 el ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Uğurludoğan kanlar içinde yere yığıldı. İş yerindeki şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

İş yeri sahibi Yasin Ö.'nün ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uğurludoğan, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Uğurludoğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yasin Ö.'yü gözaltına alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan polis, olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin silindiğini belirledi.

Polis, cinayet şüphelisi Gürbüz'ün ile diğer 2 şüphelinin, bir arkadaşının Sarıçam ilçesindeki evinde saklandıklarını belirledi. Adrese baskın yapan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Gürbüz, ifadesinde, Uğurludoğan'ın kendisini darp ettiğini, bu nedenle tüfekle ateş açtığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Remzican Gürbüz çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Yasin Ö., Doğan Y. ile Samed S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.