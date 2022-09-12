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Karamollaoğlu: 12 Eylül Darbesinin Yıl Dönümünde, Tüm Darbeci ve Vesayetçi Zihniyetleri Kınıyorum.

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Karamollaoğlu: 12 Eylül Darbesinin Yıl Dönümünde, Tüm Darbeci ve Vesayetçi Zihniyetleri Kınıyorum.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Aradan geçen 42 yıla rağmen, geride bıraktığı acı ve travmalarla hafızalarımızda hâlâ tazeliğini koruyan 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde, tüm darbeci ve vesayetçi zihniyetleri kınıyorum. Bizler, hep birlikte millet iradesine ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkacağız” dedi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Aradan geçen 42 yıla rağmen, geride bıraktığı acı ve travmalarla hafızalarımızda hala tazeliğini koruyan 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde, tüm darbeci ve vesayetçi zihniyetleri kınıyorum. Bizler, hep birlikte millet iradesine ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkacağız" dedi.

Temel Karamollaoğlu, 12 Eylül darbesinin 42. yıl dönümü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Aradan geçen 42 yıla rağmen, geride bıraktığı acı ve travmalarla hafızalarımızda hala tazeliğini koruyan 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde, tüm darbeci ve vesayetçi zihniyetleri kınıyorum. Bizler, hep birlikte millet iradesine ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkacağız!"

Kaynak: ANKA / Güncel

Temel Karamollaoğlu 12 Eylül Darbesi Sp Güncel Haberler

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