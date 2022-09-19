Son dakika haber: Azerbaycan'da Ermenistan askerlerinin yerleştirdiği mayınlar temizleniyor 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Ermenistan askerleri tarafından Azerbaycan topraklarına yerleştirilen mayınların bir kısmının bulunarak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ermenistan askerleri tarafından Azerbaycan topraklarına yerleştirilen mayınların bir kısmının bulunarak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 12 Eylül'de Ermenistan askerlerince Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Laçın iline yerleştirilen mayınların Azerbaycan birlikleri tarafından tespit edildiği bildirildi. Dün Laçın'da yürütülen mayın temizleme faaliyetleri sonucunda geçtiğimiz yıl Ermenistan'da üretilen 122 adet mayının imha edildiği kaydedildi. Azerbaycan birliklerince işgalden kurtarılan bölgelerde mayın arama çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı. ÇATIŞMALARDA 79 AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT OLMUŞTU Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 12 Eylül'den itibaren Azerbaycan-Ermenistan sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan illeri yönlerinde büyük çaplı provokasyonlarda bulunmuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda 79 Azerbaycan askerinin şehit olduğu, 282 askerin ise yaralandığı belirtilmişti. (Kamil Nadirli - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 12 Eylül Darbesi Ermenistan Azerbaycan 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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