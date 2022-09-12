Pakistan, Çin'in Bağışladığı Gıda Yardımı Paketlerinin Belucistan'daki Dağıtımına Başladı

DERA BUGTİ, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin'in gönderdiği gıda yardımı paketleri Pazar günü Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde dağıtıldı. Güney Asya ülkesinde kısa süre önce şiddetli seller meydana gelmişti. Paketlerin dağıtılması için Belucistan'ın Dera Bugti kabile bölgesinde gerçekleştirilen törene, selden etkilenen yerel halktan 800'den fazla kişi katıldı. Törende konuşan Pakistan Narkotik Kontrol Bakanı Nawabzada Shazain Bugti, şiddetli sellerin vurduğu Pakistan'a yaptığı zamanında yardım için Çin'e teşekkür etti. "Çin her zaman bir kardeş olarak zorluklarla karşı karşıya geldiğinde Pakistan'ın yanında olmuştur" diyen Bugti, Pakistan'ın eğitim, tıbbi bakım ve diğer alanlarda altyapı inşasının geliştirilmesi için Çin'le işbirliğini derinleştirmeyi dört gözle beklediğini de sözlerine ekledi. Törende konuşan Çin'in Pakistan Büyükelçisi Nong Rong da iki ülkenin birbirlerine kriz anlarında yardım etmeye dair eski bir geleneğe sahip olduğunu ve Çin hükümetinin selden zarar gören Pakistanlı kız ve erkek kardeşlerine yardımcı olmaya büyük önem atfettiğini söyledi. Büyükelçi, "Çin halkı, 2008'de güçlü bir deprem Çin'in Sichuan eyaletindeki Wenchuan'ı vurduğunda Pakistan'ın stratejik malzeme yedeğindeki tüm çadırları bağışladığını asla unutmayacak" dedi. Nong, Çin'in Pakistan'la iki tarafın da kazançlı çıktığı işbirliğini güçlendirmeyi ve daha iyi bir ülke inşa etmek için ortak çaba göstermeyi dört gözle beklediğini ifade etti. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu'nun (NDMA) yayınladığı son verilere göre Pakistan'da Haziran ayı ortasından bu yana meydana gelen yağmurla ilintili olaylarda 1.396 kişi hayatını kaybetti ve 12.728 kişi de yaralandı.