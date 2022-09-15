Aydın yerel haberleri: Kuşadası Belediyesi'nden Eğitime Destek Yerel Haberler Aydın bölgesinden gelen habere göre Kuşadası Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemesi desteğinde bulunmaya başladı. Kuşadası Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemesi desteğinde bulunmaya başladı. Türkiye genelinde okullar 12 Eylül'de açıldı. Öğrencilerin sıralarına kavuşmasının ardından Kuşadası Belediyesi de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımında bulunmak amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda okul yöneticileriyle iletişime geçen ve Güvercin Masa'ya yapılan başvuruları inceleyen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırtasiye malzemesi ulaştıracağı 240 öğrenci belirledi. Okullardan alınan listeler ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan paketlerin velilere teslimine başlandı. Paketlerin dağıtımı, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Eylül ayı sonuna kadar tamamlanacak. Kaynak: ANKA / Yerel Kuşadası Belediyesi 12 Eylül Darbesi Türkiye Yerel Haberler

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