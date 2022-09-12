Çin'in Shandong Eyaletinin Dış Ticareti Ocak-Ağustos Döneminde Yüzde 18,2 Arttı

JİNAN, 12 Eylül (Xinhua) -- Yerel gümrük yetkilileri, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin dış ticaretinin 2022'nin ilk sekiz ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 18,2 artarak 2,18 trilyon yuana (yaklaşık 315 milyar ABD doları) ulaştığını kaydetti. Eyaletin Ağustos'taki ithalat ve ihracatı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 15,2 yükseldi ve 292,08 milyar yuana çıktı. Eyalette ihracat Ağustos'ta yüzde 16,6 artarak 181,18 milyar yuana yükselirken, ithalat da yüzde 13,1 arttı ve 110,9 milyar yuan oldu. Eyaletteki genel ticaret de istikrarlı yükselişini sürdürdü. Yerel gümrük yetkililerinin verdiği bilgiye göre, mekanik ve elektrikli ürünler, emek yoğun ürünler ve zirai kalemlerin tamamı dönem boyunca nispeten hızlı büyümeyi sürdürdü.