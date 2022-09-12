Bangladeş'te Dang Humması Kontrolüne Yönelik Sivrisinek İlaçlama Çalışması Güncel Haberler DAKKA, 12 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da cadde boyunca sivrisineklere karşı ilaçlama yapan bir çalışan, 11 Eylül 2022. DAKKA, 12 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da cadde boyunca sivrisineklere karşı ilaçlama yapan bir çalışan, 11 Eylül 2022. Dakka'daki yetkililer, ülkedeki Dang humması enfeksiyonlarının genellikle Haziran-Eylül döneminde artmaya başlamasıyla birlikte sivrisineklerin kökünü kurutma çabalarını kısa süre önce güçlendirdi. (Fotoğraf: Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel 12 Eylül Darbesi Bangladeş Eylül Güncel Haberler

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