Çin'in Longmen Mağaraları Güz Ortası Festivali'nde Turistlerin İlgi Odağı Oldu
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LUOYANG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Henan eyaletinin Luoyang şehrinde Güz Ortası Festivali tatili sırasında Longmen Mağaraları'nda özçekim yapan turistler, 11 Eylül 2022. Üç gün süren Güz Ortası Festivali tatili bu yıl 10 Eylül'de başladı.
LUOYANG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Henan eyaletinin Luoyang şehrinde Güz Ortası Festivali tatili sırasında Longmen Mağaraları'nda özçekim yapan turistler, 11 Eylül 2022. Üç gün süren Güz Ortası Festivali tatili bu yıl 10 Eylül'de başladı. (Fotoğraf: Zhang Yixi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel