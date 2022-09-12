Çin'in Longmen Mağaraları Güz Ortası Festivali'nde Turistlerin İlgi Odağı Oldu Güncel Haberler LUOYANG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Henan eyaletinin Luoyang şehrinde Güz Ortası Festivali tatili sırasında Longmen Mağaraları'nda özçekim yapan turistler, 11 Eylül 2022. Üç gün süren Güz Ortası Festivali tatili bu yıl 10 Eylül'de başladı. LUOYANG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Henan eyaletinin Luoyang şehrinde Güz Ortası Festivali tatili sırasında Longmen Mağaraları'nda özçekim yapan turistler, 11 Eylül 2022. Üç gün süren Güz Ortası Festivali tatili bu yıl 10 Eylül'de başladı. (Fotoğraf: Zhang Yixi/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti 12 Eylül Darbesi Henan Eylül Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in Longmen Mağaraları Güz Ortası Festivali'nde Turistlerin İlgi Odağı Oldu - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.