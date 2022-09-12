İtalya Grand Prix'si Öncesinde Hava Gösterisi
Güncel Haberler
MONZA, 12 Eylül (Xinhua) -- İtalyan Hava Kuvvetleri'ne bağlı Frecce Tricolori (Üç Renkli Oklar) akrobasi ekibinin jetleri, İtalya'nın Monza Pisti'nde düzenlenen İtalya Formula 1 Grand Prix'si öncesinde pist üzerinde uçuyor, 11 Eylül 2022. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua)
MONZA, 12 Eylül (Xinhua) -- İtalyan Hava Kuvvetleri'ne bağlı Frecce Tricolori (Üç Renkli Oklar) akrobasi ekibinin jetleri, İtalya'nın Monza Pisti'nde düzenlenen İtalya Formula 1 Grand Prix'si öncesinde pist üzerinde uçuyor, 11 Eylül 2022. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel