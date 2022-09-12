Shanghai Dış Ticarette Güçlü Büyüme Kaydetti

SHANGHAİ, 12 Eylül (Xinhua) -- Yerel gümrük yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Shanghai'ın dış ticareti Temmuz ve Ağustos'ta da yıllık bazda iki haneli büyümeyi sürdürürken, 2022'nin ilk sekiz ayındaki toplam hacim pozitif büyümeye ulaştı. Shanghai'ın toplam dış ticaret hacmi Ocak-Ağustos döneminde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4,8 yükselerek 2,7 trilyon yuana (yaklaşık 390 milyar ABD doları) çıktı ve yılın ilk yarısında Kovid-19'un yarattığı etkiler nedeniyle hafif şekilde gerçekleşen yıllık bazdaki düşüşü de tersine çevirdi. Belediyenin Temmuz ayındaki ithalat ve ihracat hacmi tarihte ilk kez 400 milyar yuanın üzerine çıkarak aylık düzeyde rekor kırdı. Dış ticaret Ağustos'ta da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15,8 arttı. Yerel gümrük yetkililerinden yapılan açıklamada Kovid-19 salgını karşısında ticareti kolaylaştırmayı hedefleyen önlemlerin uygulanmasının hızlandırıldığı ve Shanghai ile Yangtze Nehri Deltası bölgesinin Çin'in genel dış ticaretinde istikrarın sürdürülmesinde belirgin rol oynamasının beklendiği kaydedildi.