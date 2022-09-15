Lübnanlı Otomobil Yarışı Şampiyonu Minyatür Otomobil Müzesi Açtı Güncel Haberler BEYRUT, 15 Eylül (Xinhua) -- Lübnanlı otomobil yarışı şampiyonu Nabil Karam, minyatür spor otomobillerinin koleksiyonunu yapmaya 30 yıl önce başladı. BEYRUT, 15 Eylül (Xinhua) -- Lübnanlı otomobil yarışı şampiyonu Nabil Karam, minyatür spor otomobillerinin koleksiyonunu yapmaya 30 yıl önce başladı. Bugün 65 yaşında olan Karam, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 50.000 minyatür otomobil biriktirdi. Karam şimdi model otomobil koleksiyonunu Lübnan'ın Zouk Mosbeh belediyesindeki Billy Karam Müzesi'nde sergiliyor. Lübnan'ın Zouk Mosbeh belediyesindeki Billy Karam Müzesi'nde sergile nen model otomobiller, 12 Eylül 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua) Lübnan'ın Zouk Mosbeh belediyesindeki Billy Karam Müzesi'nde Nabil Karam koleksiyonunu inceliyor,12 Eylül 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua) Lübnan'ın Zouk Mosbeh belediyesindeki Billy Karam Müzesi'nde sergilenen model otomobiller, 12 Eylül 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua) Lübnan'ın Zouk Mosbeh belediyesindeki Billy Karam Müzesi'nde Nabil Karam otomobil yarışlarında kazandığı kupalarla poz veriyor, 12 Eylül 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel 12 Eylül Darbesi Lübnan Eylül Güncel Haberler

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