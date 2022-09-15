Kayseri haber... Kayseri'de dini nikahlı karısını silahla yaralayan şüpheli yakalandı Güncel Haberler Kayseri haberler... Kayseri'de dini nikahla birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı. Kayseri'de dini nikahla birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Eylül'de Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi'nde R.G'nin silahla vurulması üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, R.G'nin dini nikahla birlikte yaşadığı K.S'nin, Keykubat Mahallesi Güllübahçe Caddesi'ndeki arkadaşının evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Zanlı K.S, özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen K.S, emniyete götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin Emniyet Müdürlüğü 12 Eylül Darbesi Yenişehir Kayseri Güncel Haberler

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