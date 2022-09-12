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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 12 Eylül mesajı Açıklaması

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 12 Eylül mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısında olduklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısında olduklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız. 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de halkın iradesini gasbeden tüm rejimler de tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur. Demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu 12 Eylül Darbesi Politika Güncel Haberler

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