AÖF sınavları açıklandı mı? AÖF finalleri ne zaman açıklanacak? AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
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AÖF sınavları açıklandı mı? AÖF finalleri ne zaman açıklanacak? AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

AÖF öğrencileri bahar dönemi dönem sonu sınavlarını tamamladı ve AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladı. Peki, AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? AÖF sınavları açıklandı mı?

AÖF sınavları açıklandı mı? AÖF finalleri ne zaman açıklanacak? AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
09.07.2020 09:40 | Son Güncelleme: 09.07.2020 09:50

AÖF final sınavlarını tamamlayan öğrenciler Anadolu Üniversitesinin sınav sonuçlarını açıklamasını bekliyor. Peki, AÖF sınavları açıklandı mı? AÖF finalleri ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF Bahar Dönemi final sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF 2020 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları 8 Temmuz'da sona erdi ve kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor.

AÖF'TE GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları sonucu, alınan notun en az 100 üzerinden 35 olması, dersi başarılı olarak geçmenizi sağlıyor. Bunun haricinde, 84 ve 100 arası not alan öğrenciler AA, 77-83 arası not alan öğrenciler AB, 71 ve 76 arası not alan öğrenciler BA, 66 ve 70 arası not alan öğrenciler BB, 61 ve 65 arası not alan öğrenciler BC, 56 ve 60 arası not alan öğrenciler CB, 50 ve 55 arası not alan öğrenciler ise CC harfiyle derslerinden geçiyor. Koşullu olarak geçme notları ise 46 ve 49 arası CD, 40 ve 45 arası notlar DC, 33 ve 39 arası notlar ise DD olarak harflendiriliyor.

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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