Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da gençler sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı
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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da gençler sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubundaki gençler, üçüncü kez sokağa çıkabilmenin mutluluğunu yaşadı.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da gençler sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı
29.05.2020 13:33 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:33

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubundaki gençler, üçüncü kez sokağa çıkabilmenin mutluluğunu yaşadı.

Antalya'da saat 11.00'den itibaren maske takarak sokağa çıkmaya başlayan gençler, kentteki parkları doldurarak güzel havanın tadını çıkardı. Sosyal mesafe kuralına uyan gençler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan bazı gençler de aileleriyle yürüyüş yaptı.

Muğla

Muğla merkezi ve turistik ilçelerinde arkadaşlarıyla maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyarak parklarda oturan gençler sıcak havanın keyfini yaşadı.

Birçok gencin aileleriyle eğlenceli vakit geçirdiği gözlendi.

Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de bazı gençlerin bisiklete binip yürüyüş yaptığı, bazılarının ise sahillerde dolaştığı görüldü.

Isparta ve Burdur

Isparta'da sokağa çıkan gençler, kent merkezindeki Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddelerinde yürüyüş yaptı.

Gençlerin maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları dikkati çekti.

Burdur'da da 15-20 yaş grubu gençler, Cumhuriyet Meydanı'nda vakit geçirdi.

Gençlerin bir kısmı yürüyüş yaptı, bazıları da bisiklete bindi. Bol bol fotoğraf çektiren gençler, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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