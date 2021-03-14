İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Murat Yorulmaz'ın kullandığı 06 AU 9903 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu ile Şehit Mehmet Gürcan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Metin Kadayıfçıoğlu yönetimindeki 34 BK...