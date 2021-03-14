İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

14.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:12

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Murat Yorulmaz'ın kullandığı 06 AU 9903 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu ile Şehit Mehmet Gürcan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Metin Kadayıfçıoğlu yönetimindeki 34 BK...

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Murat Yorulmaz'ın kullandığı 06 AU 9903 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu ile Şehit Mehmet Gürcan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Metin Kadayıfçıoğlu yönetimindeki 34 BK 0999 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Yorulmaz ile yanında bulunan oğlu Buğra Yorulmaz'ın (30) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu ile Ömer Tokaç ve Murat Kutlu, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Baba ve oğlunun cenazeleri ise polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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