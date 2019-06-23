Ankara'nın tepki gösterdiği 'ABD Dini Özgürlükler Raporu' Türkiye için ne diyor?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümetine tavsiyelerde bulunan ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu (USCIRF), 2019 raporunda Türkiye'yi dini özgürlükler konusunda "endişe uyandıran ülke" listesine aldı.

Rapora göre 2018'de Türkiye'deki dini özgürlüklerin durumu "derin endişeler yaratmaya devam ediyor ve önümüzdeki yıllarda koşulların daha da kötüleşmesine yönelik ciddi kaygılar" var. Euronews.com'da Görüntüle