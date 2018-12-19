Ankara CHP Lideri Kılıçdaroğlu, AB Büyükelçileri ile Yemekte Buluştu

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, AB büyükelçileri ile yemekte buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri ile yemekte bir araya geldi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun basına kapalı gerçekleşen toplantıya CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, AB Karma Parlamenter Komisyonu üyesi milletvekilleri ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Çeviköz, AB büyükelçileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Çeviköz, Hep, Sayın genel başkanımız yurt dışına ziyarette gttiği zaman 'türkiyeyi şikayete gitti' diyerek bazı serzenişlerde bulunuluyor. Bu akşam herhangi bir yorgunluğa yol açmamak için biz hepsini birden davet edip şikayetimizi kendilerine toplu olarak dile getirmiş olduk dedi.

Çeviköz, şöyle konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam AB büyükelçileri ile yemekte bir araya geldi. büyükelçiler Noel tatiline çıkmadan güncel bazı meseleleri konuşma fırsatı bulduk. Aynı zamanda bu yemekte Avrupa Birliği Karma Parlamenterler üyesi CHP'li vekillerimiz de bulundular. Sayın Genel Başkanımız genel bir değerlendirme yaptıktan sonra AB büyükelçilerinin sorularına cevap verdi. Bu görüşmeler sırasında da; hem Türkiye-AB ilişkileri hem Türkiye'nin içinde bulunduğu durum hem dış politika ile ilgili güncel meselelere ve bunlarla ilgili birçok soruya da cevap verme imkanı buldu. Bu toplantının yararlı geçtiğini düşünüyoruz.

Hep, Sayın Genel Başkanımız yurt dışına ziyarette gittiği zaman Türkiye'yi şikayete gitti diyerek bazı serzenişlerde bulunuluyor. Bu akşam herhangi bir yorgunluğa yol açmamak için, biz hepsini birden davet edip şikayetimizi kendilerine toplu olarak dile getirmiş olduk.

Avrupa Karma Parlamenter Komisyon üyeleri, yarın AB'den Türkiye'ye bir ziyarette bulunacak. 2 gün sürecek ziyarette, komisyon toplantısı yapılacak.

Kaynak: DHA