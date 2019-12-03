Anadolu Engeliler Derneği 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutladı

03.12.2019 21:19 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:24

Anadolu Engelliler Birliği Derneği 3 Aralık Dünya Engelliler gününü etkinlerle kutladı.



3 Aralık Engelliler günü nedeniyle Anadolu Engelliler Birliği Derneği tarafından Maden Müzesindeki Maden Şehitleri anıtında şehit madenciler anısına Hatmi şerif 'i maden şehitlerinin ruhuna yad ederek kutladı.



İmam Nizamettin Dereli ve Mecit Kılınlı tarafından şehit düşen madenciler anısına kuran-ı Kerim okundu. Düzlenen etkinlikte konuşan Anadolu Engelliler Birliği Derneği Zonguldak İl Başkanı Fehim Dinç, "Bugün itibariyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olmasından dolayı neredeyse her evde bir madencisi ve geçiminin çoğu Maden'den olan ilimizin, Maden Şehitleri ve ülkemizdeki tüm şehitlerimiz için Anadolu Engelliler Birliği Derneği olarak üyelerimiz ile birlikte bir Hatmi Şerif okutup, şehitlerimizin ruhlarını yad ederek 3 aralık dünya Engelliler günü' nü kutladık. Bu kutlamamızda katılan çok değerli üyelerimize, onların yakınlarına ve çok değerli protokole ve basın mensuplarına ve özellikle Hocalarımız Nizamettin Dereli ve Mecit Kılınlı'ya çok çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm Engelli kardeşlerimin ve arkadaşlarımın 3 Aralık Engelliler Günü'nü tekrardan kutluyorum. Madenlerimizde şehit düşenlere Rabbimden rahmet diliyorum şehitlerimizin ailelerine sabırlar diliyorum. Ayrıca Maden kazalarında engelli olan, yaralanan kardeşlerime rabbimden şifalar diliyorum. İnşallah bir daha maden kazalarına maruz kalmayız. Bu vesile ile hepinizin 3 Aralık Engelliler Gününüzü kutlar, tekrar kutlamamıza iştirak eden herkese saygı ve sevgileri sunarım" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA