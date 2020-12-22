Altınyıldız Classics'ten yeni yıla özel hediye önerileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Altınyıldız Classics'ten yeni yıla özel hediye önerileri

22.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:36
Altınyıldız Classics'ten yeni yıla özel hediye önerileri

Altınyıldız Classics, yılbaşı hediyesi arayanlara veya hediye almayı son ana bırakanlara hediye alternatifleri sunuyor.

Altınyıldız Classics, yılbaşı hediyesi arayanlara veya hediye almayı son ana bırakanlara hediye alternatifleri sunuyor.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, hediye alternatifleri arasında gömlekten pantolona, kışın olmazsa olmazı trikodan atkı ve bereye, zamansız hediyelerin başında gelen kravat, kol düğmesi, bileklik ve cüzdan gibi şık aksesuarlardan parfüm ve ayakkabıya uzanan birbirinden özel ve stil sahibi parçalar bulunuyor.

Öneriler arasında, soğuk kış günleri için örgü kazaklar da yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Şevket Çoruh Serdar Ortaç Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altınyıldız Classics'ten yeni yıla özel hediye önerileri | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 13:44:13. #1.15#
title