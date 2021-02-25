Altının kilogramı 417 bin 200 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 417 bin 200 liraya yükseldi

25.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:50
Altının kilogramı 417 bin 200 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 417 bin 200 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 417 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 414 bin 300 lirayı, en yüksek ise 417 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 417 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 75 milyon 240 bin 355,64 lira, işlem miktarı ise 2.611,12 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 79 milyon 536 bin 198,04 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 416.650,001.814,00
En Düşük 414.300,001.788,85
En Yüksek417.200,001.805,75
Kapanış417.200,001.788,85
Ağırlıklı Ortalama 415.459,361.794,47
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.075.240.355,64

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.611,12

Toplam İşlem Adedi92

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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