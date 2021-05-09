Altekma'da Mehmet Hacıoğlu ayrıldı
AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk yılında sezonu 7'nci sırada tamamlayan Altekma'da smaçör Mehmet Hacıoğlu takımdan ayrıldı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk yılında sezonu 7'nci sırada tamamlayan Altekma'da smaçör Mehmet Hacıoğlu takımdan ayrıldı. Geçen sezon Tokat Belediye Plevne'den transfer edilen 26 yaşındaki smaçörün Tokat ekibine geri döndüğü belirtildi. Tofaşspor'da profesyonel olan Mehmet kariyerinde Düzce Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş, Arhavi Belediyespor kulüplerinde de oynadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı