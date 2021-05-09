Altekma'da Mehmet Hacıoğlu ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altekma'da Mehmet Hacıoğlu ayrıldı

Altekma'da Mehmet Hacıoğlu ayrıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk yılında sezonu 7'nci sırada tamamlayan Altekma'da smaçör Mehmet Hacıoğlu takımdan ayrıldı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk yılında sezonu 7'nci sırada tamamlayan Altekma'da smaçör Mehmet Hacıoğlu takımdan ayrıldı. Geçen sezon Tokat Belediye Plevne'den transfer edilen 26 yaşındaki smaçörün Tokat ekibine geri döndüğü belirtildi. Tofaşspor'da profesyonel olan Mehmet kariyerinde Düzce Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş, Arhavi Belediyespor kulüplerinde de oynadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Seda Sayan Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Serdar Aziz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Altekma'da Mehmet Hacıoğlu ayrıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 14:16:30. #1.15#

title