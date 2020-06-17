Alman turizmciler hükümetten yardım istedi
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Alman turizmciler hükümetten yardım istedi

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle getirilen kısıtlamalardan büyük ölçüde etkilen turizm sektörünün temsilcileri düzenledikleri gösteriyle Alman hükümetinden yardım istedi.

Alman turizmciler hükümetten yardım istedi
17.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:58

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle getirilen kısıtlamalardan büyük ölçüde etkilen turizm sektörünün temsilcileri düzenledikleri gösteriyle Alman hükümetinden yardım istedi.

Başkent Berlin'de Alexander Meydanı'nda toplanan 1000'den fazla turizmci Unter den Linden Caddesi üzerinden tarihi Brandenburg Kapısı'na kadar yürüdü.

Göstericiler, üzerinde "Turizm sektörünü kurtarın" yazan pankartlar ile "Turizm olmadan iş yerimiz olmaz" ve "100 bin kişi işini kaybedecek" yazan dövizler taşıdı.

Gösteri sırasında yapılan konuşmalarda Alman hükümetinin küçük ve orta ölçekli şirketler için yaptığı yardımların yetersiz olduğu ifade edilerek, turizmcilerin iflasın eşiğinde olduğu belirtildi.

Leipzig'den yürüyüşe katılan ve turizm sektöründe faaliyet gösteren Daniela Gerdes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sektöründeki şirketlerin maddi olarak zor durumda bulunduklarını belirterek, "Çok sayıda seyahat acentesi iflasa başvurdu. Esas iflas dalgasının 3-6 ay sonra geleceğinden endişe ediyoruz. Yapılan yardımlar kısa vade için yeterli. Para yetmiyor. Müşterilere de geri para ödenmesi gerekiyor." dedi.

Özellikle seyahat acentelerine yardımların artırılmasını istediklerini ifade eden Gerdes, protestolar düzenlenebildiğini ancak hala otobüslerle seyahat edilemediğini ve seyahat özgürlüğünde kısıtlamanın devam ettiğini kaydetti.

Gerdes, Alman hükümetinin Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırmamasını da eleştirerek, "Bunu üzücü buluyoruz. Alman tatilciler için Türkiye pazarının önemli olduğunu biliyoruz. Türkiye'ye gitmek istiyorlar. Türklerin bu süreci başarabileceğine inanıyorlar. TÜV şirketiyle birlikte çalıştıklarını biliyoruz ve Almanların kendilerini otellerde güvende hissetmeleri için her şey yapılıyor. Bundan dolayı buna anlam veremiyoruz ve seyahat uyarılarının mümkün olan en kısa zamanda kaldırılmasını ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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