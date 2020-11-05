Alfatlı, yeniden BBP Genel Başkan yardımcısı oldu

BBP Büyük kurultayında MKYK'ya seçilen Ekrem Alfatlı, Genel Başkan Mustafa Destici'nin başkanlığında toplanan MKYK'da yeniden genel başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

BBP Büyük kurultayında MKYK'ya seçilen Ekrem Alfatlı, Genel Başkan Mustafa Destici'nin başkanlığında toplanan MKYK'da yeniden genel başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

BBP Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Ekrem Alfatlı, "Şehit ebedi siyasi liderimiz merhum Muhsin Başkanımızın ayak izlerine basarak, Milletimizin dertlerini önceleyen bir anlayış ile Milletin muktedir iktidarını gerçekleştirmek için aşkla ve şevkle çalışacağız. Bu kurultayımızda MKYK sayısını 50'den 70'e çıkarttık. Yeni MKYK da tecrübeli arkadaşların yanında birçok önemli ve etkili isim ile MKYK'ya aday oldu ve MKYK'ya girdi. 2023 seçimlerinde inşallah kendi hilalli güllü amblemimiz ile seçimlere katılacağız, güçlü bir şekilde BBP ve Alperenler mecliste olacaktır. Son olarak İzmir'de yaşanan deprem hepimizi derinden üzmüştür. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Ancak deprem gerçeği ile de artık ciddi olarak yüzleşmemiz gerekiyor. Yetkililerin, herkesin kabul edeceği, insanlarımızı mağdur etmeden, işi ranta da dönüştürmeden acil olarak artık tedbir almaları gerekiyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı