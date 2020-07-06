Alaşehir'i fırtına, sağanak, dolunun ardından hortum vurdu
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Alaşehir'i fırtına, sağanak, dolunun ardından hortum vurdu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Alaşehir'i fırtına, sağanak, dolunun ardından hortum vurdu
06.07.2020 17:10 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:26

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Dolunun da etkili olduğu ve hortumun oluştuğu ilçede, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Üzüm bağlarındaki asmaların da zarar gördüğü bölgede hasar tespit çalışmaları başlarken, mağdur olan üreticiler de yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

Alaşehir'de, dün saat 19.30'da çıkan fırtına ve sağanağın ardından dolu etkili oldu. Yaklaşık 25 dakika boyunca yağan yağmur, bir anda çıkan hortumla etkili olarak ortalığı savaş alanına çevirdi. Ardından gelen dolu ise Alaşehirlilere zor anlar yaşattı. Fırtına nedeniyle Beşeylül Mahallesi, Osman Akça Sokak'taki 3 katlı binanın çatısındaki saclar uçtu. Fırtına, İstasyon Mahallesi'ndeki Bağkent Sitesi'ndeki bir çınar ağacının kırılıp, park halindeki otomobilin üzerine devrilmesine yol açtı. Otomobilde hasar meydana geldi. Akkeçili ve Kemaliye mahalleri başta olmak üzere pek çok yerde meyve ağaçları ve elektrik direkleri devrildi, üzüm bağları fırtına ve dolu nedeniyle zarar gördü. Devrilen ağaç ve direkler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanırken, bazı mahallerde de elektrik kesintileri yaşandı. İlk belirlemelere göre ilçede yaklaşık 1000 dekar üzüm bağı yan yatarak zarar gördü. Üreticiler, yan yatan üzüm asmalarını traktörlerine bağladıkları halatla kaldırıp, çaktıkları direklere bağlayarak, kurtarmaya çalışırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Alaşehir Ziraat Odası'ndan ekipler, bölge hasar tespit çalışması başlattı.

'ÜRETİCİNİN ZARARI BÜYÜK'Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Dündar Yalçın, "İlçenin başta Akkeçili ve Kemaliye mahallelerinde önce aşırı bir rüzgar, arkasından iri taneli yağmur ve kısmen dolu ile birlikte hortum oluştu. Yaptığımız gözlemler sonucu yaklaşık 1000 dekar üzüm bağında direklerin kırılması ve devrilmesi sonucu asmalar yan yattı. Üreticilerimizin yan yatan bu asmalardan mahsul alması neredeyse mümkün değil. Bazı üreticilerimizin tarım sigortaları var. Ancak, arazisi sigortalı olmayan üreticiler de var. Üreticilerimizin zararları büyük. hasar tespit çalışmalarımızı yapıp, sonucu ilgili yerlere bildireceğiz" dedi.20 dönüm üzüm bağı zarar gören Hasan Karaaslan da "Sonuçta doğal afet. Yapacak bir şey yok, yetkilerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.'LOKAL HORTUMLAR OLUŞTU'Üretici Mehmet Çelik de "Saat 19.00-19.30 gibi kuzeydoğu yönünden 15- 20 dakika çok kuvvetli fırtına oluştu. Sonra tam ters istikametinden bir fırtına daha geldi. Her iki fırtına da bağlardaki asmaları ve bahçelerdeki ağaçları devirdi. Lokal hortumlar oluştu. O arada, 5, 10 dakika kadar da bir dolu yağdı. Tam bir doğal afet yaşandı. Mağduruz" dedi.

Üretici Uğur Çelik, "Tarlamdan dönüyordum. Bir anda hortum geldi. Yere yattım, bağdaki direğin birine sarıldım. O kadar kuvvetliydi ki ayaklarımı yerden kaldırıp, tekrar yere vuruyordu. Bir anda bağdaki asmaları devirip, dümdüz yaptı. Ardından saniye sürmedi fırtınayla karışık dolu geldi" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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