Akseki'de vefalı kadınlar ödüllendirildi
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Akseki'de vefalı kadınlar ödüllendirildi

28.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:21
Akseki'de vefalı kadınlar ödüllendirildi

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, yaşlı ve hasta yakınlarını yalnız bırakmayan vefalı kadınları ödüllendirdi.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, yaşlı ve hasta yakınlarını yalnız bırakmayan vefalı kadınları ödüllendirdi.

Hülür, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca belirlenen, kendilerinin veya eşlerinin ailesine bakan 28 kadını ziyaret ederek, gösterdikleri emek için teşekkür etti.

Kadınlara hediyeler veren Hülür, yaptığı açıklamada, büyüklere verilen değerin Türk toplumunu farklı kıldığını söyledi.

Nüfusun önemli bir bölümünü yaşlı bireylerin oluşturduğunu vurgulayan Hülür, şunları kaydetti:

"Kaymakamlık olarak kendisinin ve eşinin annesine, babasına vefa gösteren, onları yalnızlığa terk etmeyen kadınlara hediye vererek, bu hareketlerini takdir etmek istedik. Bu davranış son zamanlarda toplum olarak uzaklaştığımız bir duygu. Daha sık yalnız insanlar görmeye başladık. Büyüklerinizi yalnız bırakmayın. Bu aslında lütuf değil görevdir, vefadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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