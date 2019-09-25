Akören Barajı 10 bin 780 dekar araziyi suya kavuşturacak

25.09.2019 13:42

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Sivas'ın Zara ilçesinde gövde dolgusu tamamlanan Akören Barajı'nda depolanacak suyla 10 bin 780 dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını belirtti.

DSİ'den yapılan açıklamada, vatandaşın en hızlı şekilde memba kalitesinde içme ve kullanma suyuna ulaşması, içme suyu havzalarının korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bırakılması adına evsel atık su arıtma tesisleri inşa edildiği bildirildi.

"Kaynaklar içinde HES'ler birinci sırayı almıştır"

Tarımsal sulamanın en etkin ve verimli şekilde yaygınlaştırılması için sulama yatırımlarının gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Direkt ya da dolaylı gerçekleştirilen HES'lerle 2003 yılında 26 milyar kilovat saat olan hidroelektrik enerji üretim kapasitesi, 2019 yılı haziran ayı itibarıyla 99 milyar kilovat saate yükseltilmiş, böylelikle kaynaklar içinde HES'ler birinci sırayı almıştır. Son 16 yılda 4 bin 856 adet taşkın koruma tesisi tamamlanarak, arazilerimizin ve yerleşim alanlarımızın taşkınlardan en az zararla etkilenmesi sağlanmıştır. Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesinde lider kuruluş DSİ, bu çerçevede Sivas'a yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Sivas'ta son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, büyük sulama projesi alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasını hedefleyen Gölsu Projesi kapsamında Sivas'ın da nasibini aldığını ifade etti.

Gövde dolgusu tamamlanan Akören Barajı'nda su tutulmaya başlandığını müjdeleyen Aydın, şöyle devam etti:

"Akören Barajı'nda depolanacak suyla 10 bin 780 dekar tarım arazisi sulanacak. Temelden yüksekliği 48 metre ve 3,07 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Sivas Zara Akören Barajı'nın bütün bileşenlerinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarımla 2019 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 8 milyon 981 bin 123 lira katkı sağlanması hedefleniyor."

Kaynak: AA