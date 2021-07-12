'Akıllı tekstil' girişimine Aksa Akrilik desteği
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'Akıllı tekstil' girişimine Aksa Akrilik desteği

'Akıllı tekstil' girişimine Aksa Akrilik desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dünyada önde gelen elyaf üreticilerinden Aksa Akrilik, 'Girişimciliğe Değer' projesi kapsamında İltema'ya destek verecek.

Dünyada önde gelen elyaf üreticilerinden Aksa Akrilik, 'Girişimciliğe Değer' projesi kapsamında İltema'ya destek verecek. Isı yayan akıllı tekstil ürünleri geliştiren şirket ile otomotiv sanayisinde yerli ısıtıcı kumaş dönemi başlayacak.

'Girişimciliğe Değer' programıyla yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojiler geliştiren projelere katkı sağlayan Aksa Akrilik, akıllı tekstiller üreten İltema'ya 3 milyon dolar şirket değerlemesi üzerinden yatırım yapacak. Isı yayan akıllı tekstil ürünleri geliştiren şirket, iletken özelliğe sahip karbon elyaf kullanılan dokuma kumaşlar üretecek. Şirketin üretim esnasında yararlandığı yeni nesil patentli teknoloji, tekstil sektörü için de bir ilk olacağı vurgulandı.

"Her yıl 10 milyon dolar ithalatın önüne geçilecek"

Verilen bilgiye göre, Aksa Akrilik'in desteğiyle söz konusu şirket tarafından üretilecek ısıtıcı tekstiller, geniş kullanım alanlarına sahip. Gündelik hayatta sıkça kullanılan yatak, battaniye, mont, uyku tulumu gibi ürünlerin yanı sıra otomotiv sanayisinde de uygulama yapılabilecek. Isıtmalı koltuk kumaşı ve araç içi ısıtıcı tekstiller sayesinde bu alanda yerli malzeme dönemi başlayacak. İltema Kurucu Ortağı Ayhan Prepol, koltuk ısıtıcılar için yıllık 10 milyon dolarlık ithalat yapıldığını belirterek Aksa Akrilik'in desteğiyle bu rakamın Türkiye'de kalmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Türk Patent Enstitüsü'nden alınan patentler için iki gümüş madalyası bulunan söz konusu şirket, tekstil sektörüne teknolojik değer üreten inovatif girişimlerin yarıştığı Techxtile Start Up Changelle'da finale kalmayı başardı.

"Girişimcilere destek devam edecek"

Tekstil sektöründe yerli üretimle Türkiye'ye katma değer kazandırıldığını söyleyen Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, "Girişimciliğe Değer sosyal sorumluluk projemiz kapsamında her yıl farklı bir yenilikçi start-up şirketine desteğimizi sunuyor ve ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Söz konusu, yeni nesil teknolojiyle ürettiği ısı yayan akıllı kumaşlarla ciddi bir ithalatın önüne geçecek. Üretilen akıllı kumaşlarda 2012 yılında faaliyete geçen müşterek yönetime tabi ortaklığımız olan DowAksa tarafından üretilen karbon elyafın da yer almasıyla oluşturulacak olan sinerji ile ülkemize ekonomik ve teknolojik değer katmayı sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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