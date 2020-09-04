Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
04.09.2020 02:15 | Son Güncelleme: 04.09.2020 02:18

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.41'de Rodos Adası'nın güney açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 24,60 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 122 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

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