Akçakoca Belediyesi Silueti Marka Tescil Belgesi ile Tescillendi
Akçakoca Belediyesi olarak kullanılan siluet Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığınca onaylandı.
Akçakoca Belediyesi olarak kullanılan siluet Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığınca onaylandı.
Onaylanan siluet 6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu kapsamında 18 Mayıs 2017 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle korunmak üzere tescil edildi. Tasarım tescil belgesi Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'ye makamında Türk Patent ve Tescil Kurumu Marka Danışmanı İbrahim Köksal tarafından takdim edildi. - DÜZCE