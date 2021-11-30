Son dakika haberleri | Bakan Akar'dan Azerbaycan'da kaza kırıma uğrayan helikopter için "taziye" telefonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Bakan Akar'dan Azerbaycan'da kaza kırıma uğrayan helikopter için "taziye" telefonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Bakan Akar'dan Azerbaycan'da kaza kırıma uğrayan helikopter için

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'da kaza kırıma uğrayan helikopter nedeniyle Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Elçin Guliyev'e taziye dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'da kaza kırıma uğrayan helikopter nedeniyle Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Elçin Guliyev'e taziye dileklerini iletti.

Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ve Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Guliyev ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Bakan Akar, Karaheybetli'de düşen Devlet Sınır Hizmetlerine ait helikopterde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.

Akar, görüşmede dost ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı ve şehitlerin ailelerine sabır dileklerini ifade etti.

(Utku Şimşek/ İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'na) Bana ve bize oy veren tabanımıza 'gayrı milli' dersen seninle asla helalleşemeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Bana ve bize oy veren tabanımıza 'gayrı milli' dersen seninle asla helalleşemeyiz.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title