AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Yavuz Kongrede Aday Olmayacak

AK Parti Yozgat İlçe Başkanı Ahmet Yavuz, 5'inci olağan kongre de tekrar aday olmayacağını açıkladı.



İlçe Başkanı Ahmet Yavuz, AK Parti Yerköy İlçe teşkilatında yaptığı basın toplantıda 2011 yılında geldiği görevi bu güne kadar yürüttüğünü belirterek 5'inci olağan kongrede tekrar aday olmayacağını söyledi.



16 yıllık siyasi hayatı boyunca hizmet anlayışı ile hareket ettiğini söyleyen Yavuz,"Teşkilatımızla birlikte girdiğimiz her seçimde oyumuzu bir önceki seçime göre daha da artırarak partimizin kuruluşundan bu yana iktidarda olmasına katkıda bulunduk. İlçemiz içinde her zaman elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Yıllardır ihmal edilmiş olan ilçemizi modern bir şehir görünümüne kavuşturabilmek için çaba gösterdik. Adliye sarayı, hükümet konağı, emniyet müdürlüğü binası, karakol, yüksek okul, TOKİ ve eğitim yuvamız olan onlarca okul yapmış olduğumuz hizmetlerin bir kaçı. Tabi ki yeterli değil, ama ben bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Oluşacak yeni yönetimin çabaları ve sayın bakanımızın ve milletvekillerimizin katkıları ile ilçemizin daha da çok hizmetler alacağına inanıyorum. Yapılacak olan ilçe kongresinde aday olmayacağım. Biliyorum ki bu bir bayrak yarışıdır. Bundan sonra ki süreçte de, partimizde yeni görev alacak arkadaşlarımla birlikte, yine Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın, milletvekillerimizin ve ilçe teşkilatımızın emrinde olacağımdan ve her zaman olduğu gibi canla başla çalışacağımdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın' dedi. - YOZGAT