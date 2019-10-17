AK Parti'den Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsüne tepki: Bu saygısızlık affedilemez

17.10.2019 16:03

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan anarşist grupların, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evine eylem teşebbüsü ile ilgili, "Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsünü kınıyoruz. Milletimiz için çok değerli olan bir mekana yapılan bu saygısızlık affedilemez" açıklamasını yaptı.

Ömer Çelik, Yunanistan'ın Selanik kentinde Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsüne ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, "PKK/PYD/YPG terör örgütüyle işbirliği içindeki Yunan anarşist grupların bugün Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsünü kınıyoruz. Milletimiz için çok değerli olan bir mekana yapılan bu saygısızlık affedilemez." dedi.

"TERÖRİST GRUPLARIN HER EYLEMİ DAHA PLAN AŞAMASINDA ENGELLENMELİDİR"

Terörist gruplarının Atatürk'ün evine zarar vermeye, Başkonsolosluk görevlilerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaya yönelik eylemlerinin daha plan aşamasında engellenmesi gerektiğini belirten Çelik, "Teröristlerin bahçeye kadar girmeleri Yunan makamları için büyük bir güvenlik zaafıdır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Kültür Bakanlığım döneminde restorasyonu sonrası Atatürk Evi'ni yeniden açma törenimizde de aşırı grupların çevrede eylemleri olmuştu. Tüm bunlar bu mekanın aşırı gruplar için öteden beri hedef olduğunu gösteriyor. Bunu bilen Yunan makamlarının daha ciddi tedbir almaları gerekir.

Yunan makamları Atatürk Evi ve Başkonsolosluğumuza dönük her eylemi daha plan aşamasında engellemelidir. Atatürk Evi'ne dönük hiçbir taciz kabul edilemez. Bugün yakalananların yargı önüne çıkması ve gereken cezayı alması beklentimizdir.

Kaynak: DHA