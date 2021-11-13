AK Parti İpsala İlçe Başkanı İlkdoğmuş ilçeye hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti

EDİRNE (AA) - AK Parti İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş, İpsala'ya hizmet etmeye devam edeceklerini bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İlkdoğmuş, Köprü Mahallesi'ndeki derenin temizlenmediğini belirtti.

Belediyeye başvuran vatandaşların herhangi bir dönüş alamadığını aktaran İlkdoğmuş, derenin DSİ tarafından temizlendiğini kaydetti.

İlçede yapılması gereken işlerin takipçisi olduklarını aktaran İlkdoğmuş, şöyle devam etti:

"İlçede yaşanan bir sorunun çözülmesi neden belediyeyi rahatsız eder. Siyasi partilerin ve ilçe başkanlarının görevi halkın sorunlarının çözümü için uğraşmaktır. İpsala'nın sorunlarını çözmek için gayret göstermeye, bize iletilen her sorunu yetkili mercilere ulaştırmaya devam edeceğiz. Hiçbir tehdit, hiçbir yıldırma politikası bizleri İpsala'mıza hizmet etme aşkımızdan alıkoyamaz."

İpsala'nın çıkmaz sokaklarında bile ayak basmadıkları yer kalmayacağını aktaran İlkdoğmuş, ilçeye hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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