AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, polislere kandil simidi dağıttı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, polislere kandil simidi dağıttı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Samsun'da, şehir giriş ve çıkışlarında kontrol yapan polisleri ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, polislere kandil simidi dağıttı
19.05.2020 18:54 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:54

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Samsun'da, şehir giriş ve çıkışlarında kontrol yapan polisleri ziyaret etti.

Samsun-Ordu kara yolundaki polis noktasında görev yapan polislerle sohbet eden Karaaslan, polislere kandil simidi dağıttı, daha sonra bir fırını ziyaret etti.

Karaaslan, Kovid-19 sürecinin iyi yönetilmesinde sağlık çalışanlarıyla önlem alınması noktasında polisin ve özellikle ramazanda ekmek tedariki sağlayan fırıncıların önemli katkısı olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının salgın sürecinde yaptıkları görevle haklarının asla ödenemeyeceğini ifade eden Karaaslan, "Aynı şekilde bu süreçte görev yapan polisimizin de hakkı ödenmez. Fırıncılarımız da özellikle ramazan ayında sokağa çıkma kısıtlanması olan günlerde hiçbir sıkıntı yaşanmadan vatandaşlarımıza ekmek ulaşması noktasında büyük bir özveri gösterdiler. Aynı şekilde Vefa Sosyal Destek Grupları da özverili şekilde çalıştı. Bu süreçte yaşananlar hiç unutulmayacak ama bu sürecin gizli kahramanları da asla unutulmayacak." dedi.

Karaaslan'a fırıncılar, üzerinde "19 Mayıs 1919" yazan ramazan pidesi hediye etti.

Kaynak: AA

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