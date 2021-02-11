AK Parti Edirne teşkilatından Kırklareli'ne ziyaret
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AK Parti Edirne teşkilatından Kırklareli'ne ziyaret

11.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:53
AK Parti Edirne teşkilatından Kırklareli'ne ziyaret

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve yönetim kurulu üyeleri, Kırklareli 7. Olağan İl Kongresi'nin ardından yeniden il başkanlığına seçilen Alper Çiler'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve yönetim kurulu üyeleri, Kırklareli 7. Olağan İl Kongresi'nin ardından yeniden il başkanlığına seçilen Alper Çiler'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Merkez İlçe Başkanı Can Cafer Toklucu ve Gençlik Kolları İl Başkanı Enes Aydın Gün de ziyarette hazır bulundu.

İba, yeniden göreve seçilen Çiler ve ekibine başarılar diledi.

Yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını temenni eden İba, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 hedeflerimize, emin adımlarla ilerliyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Trakya'mızda bir bütün olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bölge illerimizle sürekli temas halindeyiz. Kırklareli'nde Alper başkanımızın bu bayrağı daha yükseklere taşıyacağına inanıyoruz. İl başkanımıza yeni görevinin kendisine, Kırklareli'mize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum."

Çiler de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İba'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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