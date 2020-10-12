AK Parti Edirne İl Başkanı İba: "DSİ tarafından Edirne'ye 5 milyar 313 milyon lira yatırım yapıldı"

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Edirne'ye 2003 - 2020 yılları arasında 214 proje ile 5 milyar 313 milyon 649 bin 708 lira yatırım yapıldığını belirtti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Edirne'ye 2003 - 2020 yılları arasında 214 proje ile 5 milyar 313 milyon 649 bin 708 lira yatırım yapıldığını belirtti.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'de muhalefet partilerinin yöneticileri ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın AK Parti hükümetleri döneminde Edirne'ye yatırım yapılmadığını öne sürerek vatandaşları yanıltmaya çalıştıklarını bildirdi.

Türkiye'de 2002 yılından bu yana başta ekonomi olmak üzere eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye birçok alanda atılan adımlar ve gerçekleştirilen reformlardan Edirne'nin de kazanımlar elde ettiğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Şehrimize AK Parti hükümetimiz tarafından kazandırılan hiçbir yatırımı görmeyerek kirli siyaset yapıp, halka şirin gözükmek için kara mizah yapmaya çalışanların, açıklarını çamur atarak kapatmaya çalıştıklarını görmekteyiz. 'AK Parti hükümeti gitsin, ne olursa olsun' diyerek kurdukları gizli ittifakla terör örgütünün siyasi uzantısı partiyle iş tutanları vatandaşımız da görmektedir. 2002 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan hizmet yolculuğumuz asla dikensiz bir gül bahçesi olmadı. 18 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım, bizlere altın tepside sunulmamıştır.

Bu noktada hem muhalefet partilerinin yöneticilerini hem de değerli halkımızı bilgilendirmek amacıyla bugünden itibaren AK Parti döneminde ilimizde gerçekleşen ve devam eden yatırımları anlatacağız. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Edirne'ye 2003 - 2020 yılları arasında 214 proje ile 5 milyar 313 milyon 649 bin 708 lira yatırım yapıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı