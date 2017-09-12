Ağaçsız Alanda 'Ağaç Kesilecek' İddiasıyla Eylem Yaptılar

Ağaçsız alanda 'Ağaç kesilecek' iddiasıyla eylem yaptılar

MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulupark'taki açık otopark alanına yapılacak olan çok katlı otoparka bir grup tepki gösterdi

Ağaç olmayan bir alana yapılacak otoparka Meclis Salonu önünde tepki gösteren grubun Ulupark'ın ağaçlı tarafının fotoğrafını pankartlarında kullanması tepkiye neden oldu

Yaşanan sözlü tartışmadan CHP İl Başkanı Halil Tokul'da nasibini aldı



MANİSA - Manisa'da kendilerini çevreci olarak niteleyen bir grup, ağaç bulunmayan alanda 'ağaç kesilecek' iddiası ile Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak otoparkı protesto etmek için Büyükşehir Belediye Meclisi önünde eylem yaptı. Eylemci grubun pankartlarında Ulupark'ın ağaçlık alanının fotoğrafını kullanması ise tepkiye neden oldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 8 Ağustos tarihinde tüm partilerin oy birliğiyle kabul ettiği Şehzadeler ilçesindeki Ulupark'ta mevcut olan açık otopark alanına çok katlı otopark yapılması kararının yankıları sürüyor. Bu akşam gerçekleştirilecek Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi öncesinde kendilerini çevreci olarak adlandıran bir grup ellerinde Ulupark'ın ağaçlı kısmının bulunduğu bir fotoğrafı kullanarak 'Ulupark'a dokunma' diyerek slogan attı. Bu sırada bazı gazetecilerin pankartta kullanılan fotoğrafın otopark yapılacak yer olmadığı konusunda uyarması üzerine grup üyeleri gazetecilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine grubun yanına gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Erdinç Karaköse'de pankartta kullanılan fotoğrafın algı oluşturmaya yönelik olduğunu ve belediye olarak bu alanda bir tek ağacın bile kesilmeyeceğini defalarca söylediklerini iletti. Erdinç Karaköse'nin açıklama yaptığı sırada grubun sesini yükselterek 'Ulupark'a dokunma' diyerek slogan attıkları görüldü.

Bu arada CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul'da meclis salonuna girerken eylemcilerin sözlü sataşmasına hedef oldu. Tokul'un kendisine laf atan kişiye 'Git buradan, sen CHP'li değil misin?' demesi dikkat çekti. Tokul'a laf atan kişi de 'Ben Manisalıyım evet CHP'liyim ama sen bana git diyemezsin' dedi. Meclis üyelerinin salona gelişlerinde bütün üyeler sloganlarla karşılandı.

"Ulupark'ta bir ağaç bile kesilmeyecek"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 8 Eylül Manisa'nın kurtuluşunda yaptığı açıklamada Ulupark'taki otopark projesi ile ilgili şunları söylemişti:

"Ulupark'ın tamamını kaldırıp otopark yapıyormuşum. ya biz çocukluğumuzda oranın mezarlık olduğunu biliyorduk. Biz oralarda büyüdük. Orada yapılması düşünülen otopark sadece şu anda 30 araçlık otopark olarak kullanılan alan. Bir tane ağaç kesilmeyecek ama 30 aracın park edilebildiği yere 236 adet araç alabilecek şekilde otopark yapacağız."