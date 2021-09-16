Afyonkarahisar'da ilköğretim haftası kutlandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da ilköğretim haftası kutlandı

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da ilköğretim haftası kutlandı

Afyonkarahisar'da, İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Afyonkarahisar'da, İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

TOKİ Mevlana İlköğretim Okulu'ndaki programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, insanın doğduğu andan itibaren öğrenmeye başladığını ve öğrendiklerini bir ömür boyu hayatına yansıttığını söyledi.

"Gerek bilgi gerek insani ve milli değerler açısından eğitim olmazsa olmazımızdır." diyen Vali Çiçek, şunları kaydetti:

"Geçen hafta itibariyle il merkezimizde 923 okulda, 10 bin 703 öğretmenimiz ve 167 bin öğrencimizle yeni eğitim öğretim yılımıza başladık. Okullarımızın hemen hemen tamamı 'Okulum Temiz' belgesi aldı. İnşallah el birliğiyle Afyonkarahisar'da bu yıl eğitimin çok farklı olacağına, İl Milli Eğitim Müdürü öncülüğünde bu sene çok büyük bir fark oluşturacağımıza eminim. İdarecisi, velisi, öğretmeni, öğrencisi ile hep beraber hareket ederek bu eğitim öğretim yılının başarılı ve sağlıklı bir şekilde geçeceğine olan inancım tamdır."

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak için toplumun değer yargılarına sahip, milli ve manevi değerlerini özümsemiş, bireysel farklılıkları dikkate alan, araştıran, sorgulayan, bu tür becerileri ortaya koyabilen, hayat boyu öğrenmeyi görev haline getirmiş, insan haklarına saygılı, iyi bireyler ve iyi vatandaşlar yetiştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Şiirlerin okuduğu programda öğrencilerden oluşan semazenler gösteri sundu.

Programa, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutan Vekili Özgür Albay Büyüköztürk, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Afyonkarahisar'da ilköğretim haftası kutlandı

Afyonkarahisar'da ilköğretim haftası kutlandı

Afyonkarahisar'da ilköğretim haftası kutlandı

Afyonkarahisar'da ilköğretim haftası kutlandı

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
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