Afrika Birliği Somali Misyonuna bombalı saldırıda 7 Kenyalı asker öldü
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Afrika Birliği Somali Misyonuna bombalı saldırıda 7 Kenyalı asker öldü

12.01.2021 23:19 | Son Güncelleme: 12.01.2021 23:22
Afrika Birliği Somali Misyonuna bombalı saldırıda 7 Kenyalı asker öldü

Somali'nin Aşağı Juba vilayetinde Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) konvoyuna yönelik bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 asker hayatını kaybetti.

Somali'nin Aşağı Juba vilayetinde Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) konvoyuna yönelik bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 asker hayatını kaybetti.

Yerel medyadaki haberde, AMISOM konvoyunun geçtiği sırada yola döşenen mayının patlaması sonucu hayatını kaybeden askerlerin Kenyalı olduğu belirtildi.

Somali ve Kenya hükümeti, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Saldırıyı, El Kaide'ye bağlı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Eş-Şebab, sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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