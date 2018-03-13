Adıyaman'da Okuma Yazma Seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın çağrısı üzerine Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 23 kursa 320 kişi kayıt yaptırdı.

Kaymakam Can Aksoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, ilçede hizmete açılan kursları ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdemir, gazetecilere açıklamasında, 300'ü kadın toplam 320 kursiyerin kurslara kayıt yaptırdığını söyledi.

Kursiyerlerin bir kısmını Suriyeli sığınmacıların oluşturduğunu ifade eden Özdemir, daha çok insana ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.