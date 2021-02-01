Çocuklar için kepçeyle kar getirdiler

Karın kepçeyle getirilmesi Çocukların kar topu oynaması Çocuklar için kepçeyle kar getirdiler ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Akıncılar Beldesinde ikamet eden iş makinesi operatörü Zeynel Çetinkaya mahalledeki çocukların karla oynayabilmesi için kendi imkanlarıyla 70 kilometre uzaklıktan...