Çocuklar için kepçeyle kar getirdiler
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Çocuklar için kepçeyle kar getirdiler

01.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:14

Karın kepçeyle getirilmesi Çocukların kar topu oynaması Çocuklar için kepçeyle kar getirdiler ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Akıncılar Beldesinde ikamet eden iş makinesi operatörü Zeynel Çetinkaya mahalledeki çocukların karla oynayabilmesi için kendi imkanlarıyla 70 kilometre uzaklıktan...

Karın kepçeyle getirilmesi

Çocukların kar topu oynaması Çocuklar için kepçeyle kar getirdiler

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Akıncılar Beldesinde ikamet eden iş makinesi operatörü Zeynel Çetinkaya mahalledeki çocukların karla oynayabilmesi için kendi imkanlarıyla 70 kilometre uzaklıktan iş makinesiyle kar getirdi.

Kar kütlesini, beldedeki sağlık ocağı lojmanları bahçesine boşaltan Çetinkaya, çocuklara kar topu oynama keyfi yaşattı.

Çocuklar için kepçeyle kar getirdiler
Çocuklar için kepçeyle kar getirdiler
Çocuklar için kepçeyle kar getirdiler
Çocuklar için kepçeyle kar getirdiler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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