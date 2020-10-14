Adana'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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Adana'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı

14.10.2020 15:17 | Son Güncelleme: 14.10.2020 15:21
Adana'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alıkoyma, kasten öldürme, tehdit, haksız kazanç elde etme, uyuşturucu ticareti yapma gibi farklı suçlara karıştığı belirlenen suç örgütünün 10 zanlısını yakalamak için operasyon düzenledi.

Operasyonda, suç örgütünün elebaşı O.S'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.S'nin de aralarında yer aldığı 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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