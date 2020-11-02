Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı
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Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı

02.11.2020 05:49 | Son Güncelleme: 02.11.2020 07:09

Adana'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurmak istedi.

Şüphelinin "dur" ikazına rağmen motosikletle kaçması üzerine, durum telsizle diğer ekiplere bildirildi. Ekipler, şüphelinin gidebileceği yerlerde önlem aldı.

Yaklaşık 2 kilometre süren kovalamacanın ardından şüpheli motosikletiyle Güzelyalı Mahallesi ara sokaklarında yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü B.Y'nin motosikletinde plaka olmadığı için kaçtığı öğrenildi.

Sürücüye 2 bin 481 lira ceza uygulanırken motosiklet çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı
Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı
Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı
Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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