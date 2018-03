Adalet Bakanı Gül'den Pergel Örnekli Millilik Dersi

Gaziantep'te Genç Yöneticiler Okulu'nun açılışına katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, geometrik şekillerde kullanılan pergel örneğini vererek, gençlere uyarılarda bulundu. Gül, "Pergelin ayağını Anadolu'ya değil, Pensilvanya'ya sabitleyenlerin bu ülkeye neler çektirdiklerini herkes gördü. Bu ayağı Anadolu dışındaki başka yerlerde dayayıp, Anadolu'daki insanları, gençleri, çocukları devşirmek için kullanırsanız, bu ülkeye hizmet değil, ihanet etmiş olursunuz" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TÜGVA Gaziantep Genç Yöneticiler Okulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, gençlere tüyolarda bulunarak, "Ülkenizde birçok çalışma alanız var birçok faaliyet alanı var ama Tügva ayağı yere basan, Mevlana'nın da söylediği gibi pergelin bir ayağı kendi bir mihverinizde kendi doğru coğrafyanızda olacak, Pergeli ayağı dar olursa içinize kapanır, kısırdöngüde, kendi etrafınızda dönersiniz. Ama eğer pergel geniş tutarsanız bütün dünyayı, bütün evreni kuşatacaksınız, diyaloga açık olacaksınız, kendi ürünlerinizi alacaksınız, öz güveniz yüksek olacak. Ama bir şartla o pergelini sabitlediğiniz Anadolu'da coğrafyasından asla ayırmayacaksınız. Sabitlediğiniz yer Anadolu olmazsa, baş yerler olursa tepe taklak olup gidersiniz. Türkiye'de yerli olmak, yerli kalabilmek en anlamlı bir misyondur. Bu ülkede sözde gençler için yola çıkıp, gençlerin milli değerler üzerine inşa edeceğiz diyerek, pergelin ayağını Anadolu'ya değil, Pensilvanya'ya sabitleyenlerin bu ülkeye neler çektirdiklerini herkes gördü. Mesele o pergelin ayağının İstanbul'da, Ankara'da, Gaziantep'te Diyarbakır'da olması. Bu ayağı Anadolu dışındaki başka yerlerde dayayıp, Anadolu'daki insanları, gençleri, çocukları devşirmek için kullanırsanız, bu ülkeye hizmet değil, ihanet etmiş olursunuz. Bu yüzden yerlilik önemlidir. Millilik anlamlıdır. Bu milletin altın neslini yetiştireceğiz diyerek, yola çıkarak önce annesinden babasından koparıp, kendi ülkesinin değerlerinden koparıp, kalbini ve geleceğini başka ülkelerin geleceği için rehin alan hareketin nasıl bir ihanet hareketi olduğunu hep birlikte gördük. TÜGVA gibi sivil toplum kuruluşlarının yerli, milli, ayağı Anadolu'ya basan bu tür dernek ve sivil toplum kuruluşlarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim" dedi.

Gençlere nasihat

Bakan Gül, konuşmasında gençlere nasihatlere devam ederek, "Gençler özgürce düşünen ve hayallerini, zihinlerini asla mankurtlaştırmamak gereken çok önemli bir zenginliktir. Kişi başına düşen milli gelir, isterse 100 bin dolar olsun, kişi başına düşen, onurlu, imanlı, ayağı yere basan Türkiye'nin bağımsızlığı için canını feda etmeye hazır olan genciniz yoksa bir anlam ifade etmez. Kişi başına düşen milli yerli, gencin sayısı ne kadar fazla olursa, ekonomik gelişmeden, milli gelirden daha önemlidir. En büyük zenginlik, bu gençlik zenginliğidir. Biz böyle inanıyoruz. Aklınızı kimsenin aklına kiraya vermeyin. İpotek etmeyin, rehin altına almayın. Okuyarak, araştırarak, en doğrusunu yapın. Yanlışın karşısında da asla sessiz kalmayın.Bilgi güçtür. Bilgi çok doğru bir şekilde alındıktan sonra geleceğimizi şekillendiren çok önemli bir araçtır. Ama hayat diplomadan, okul bitirmekten ibaret değildir. Asıl mektep hayatı, karşılaştığımız ticari, siyasi ekonomik hayatta hikmet ile faydalı bilgi birlikte karşılığını bulur. Hayat üniversitesinden mezun olma tecrübesi çok önemli. sokaktaki seyyar satıcı ali amca'dan alabileceğiniz bir cümle, sizler için çok anlamla tecrübe olur. Tecrübeye önem vermek lazım. Gençlerimize güvenerek, çok daha iyi noktalarda da olacağımıza inancımız tam. Ama sadece 2023 değil 2053 ve 2071 hedeflerine de sizin gibi Türkiye'nin geleceğine, daha da büyümesi ve güçlenmesine kendisini adamış, bir tuğlada ben nasıl koyarım gibi düşünen gençlerle birlikte her hedeflerimize büyük bir zaferle ulaşmış olacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Gençlik istismarı

Türkiye'nin ekonomik, siyasi, kültürel olarak, sıkıştırmak istendiğini belirten Gül, Gezi Eylemlerini hatırlatarak, ülke gençliğinin kurtarılması için aileden, STK ve devlet kurumlarına kadar her kesimin birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti. Ülke geleceğinin gençlerle inşa edilebileceğini vurgulayan Gül, "Bir Gezi eylemleri ile bu ülkeyi bir yere sıkıştırmak isteyenleri, belli bir kesime, koltuğun altına silah değil de, kitap, bilgisayar alması gereken gençlerimizi nasıl istismar ederek, terörle buluşturan kesim olduğunu hep birlikte gördük. Hep birlikte gençlerimizi her türlü istismardan korumak boynumuzun borcudur. Cinsel, siyasal, terör, kültürel istismarından ve emperyalistlerin oyunlarından gençlerimizi kurtarmak boynumuzun borcudur. En saf en masum haliyle, bir insan hayatının en değerli evresi gençliktir. Samimiyeti ve safiyeti ile bu gençlik döneminde hepimize düşen bu tür istismarlara karşı gençlerimize en büyük desteği verip, gençlerimizi istismardan kurtarmaktır. Elbette devlet olarak görevimiz budur. Ak Parti hükümetleri bunun için 15 yılda çok önemli adımlar attı. Sivil toplum da elbette devletin ulaşamayacağı, ulaşamadığı yerlerdeki gençlere ulaşıp, silahla değil, kitap, bilgisayar ile buluşturmak, ülke geleceğine katkı verecek gençlere sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu. Bu gün Diyarbakır'da Siirt'te Mardin'de o yörelere gittiğimde, çocuğu daha kaçmış çocukların aileleri ile oturduğumuzda hep bunun acısını yaşıyorum. Okullarda ve sosyal çevrede kötü arkadaşlar sebebiyle, bir özentiyle, çocukların o dimaglarının nasıl istismar edildiğini acı bir şekilde gördük. Hamdolsun son yıllarda çok önemli gelişmeler elde ettik. Ama yetmez, bağlarda annesini, babasını bırakıp dağa giden gencimiz bizim gencimiz. O kardeşimiz bizim kardeşimizdir. Onun geleceği hepimizin sorumluluğu altında. Onu kurtarın. Orada arkadaşlık yaparak, her aşamada, her vesile ile o gençlerle bir arada olmamız lazım. Türkiye'nin önüde çok büyük bir gelecek var" ifadelerine yer verdi.

"Terör örgütlerini gençlere ulaştırmayacağız"

Bakan Gül, terör örgütlerini gençlere ulaştırılmaması için tüm herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi çağrısında da bulunarak, "FETÖ terör örgütü belli bir kuşağı nasıl zehirleyerek, bu ülkeye ihanet ettirdiğini, bu ülkenin savunması için kendilerine emanet edilen f16'ları helikopterlerin silahını nasıl bu millete çevirdiğini, bir nesli nasıl ihanet çukuruna çektiğini, sözde eğitim kurumları ile nasıl bir ihanet şebekesine dönüştüğünü beraber gördük. Bu nesilleri, ihanet ettirmeyecek, kötü yollara düşmeyecek şekilde hükümet, sivil toplum örgütleri ve aileler ile birlikte sorumluluğumuz büyük. El birliği ile beraber yapacağız. ne fetö, ne PKK, YPG, ne de DEAŞ gibi hiç bir terör örgütünün gençlerimize ulaşmaması için bu sorumluluğu yerine getireceğiz. Biz gençlerimize güveniyoruz. Bir şey olmak değil, bir şey yapmak işin esasıdır. Mevkiler, makamlar gelir geçerler, ne oldun değil de ne yaptın meselesi esastır. sizlerin Türkiye'nin güçlü geleceğine cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ülkenin önü, siyasal, ekonomik olarak daha güçlü ve istikrara kavuşturulmuştur. Dünyadaki tüm zulümlere karşı sesini yükselten bir tek Türkiye vardır. Bazı ülkeler teröristleri bağrına basarken, biz mazlumları bağrımıza basıyoruz. Bazıları şu terör örgütü iyi, şu kötü diye ayrım yaparken biz tüm terör örgütlerinin insanlığa karşı suç işlediğini söyleyerek, bizim için bu terör örgütlerinin bizim için hedef olduğunu söylüyoruz. Türkiye'nin bir diğer farkı da budur" dedi.

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "İnsani ve vicdanı açıdan bugün yaşadığımız coğrafyada vicdan ve merhametin nasıl büyük bir eser olduğunu gösteren yeni bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde siz gençlere çok ihtiyacımız var. Şimdi Asım'ın Nesli ile diğerleri arasında büyük bir savaş var. Bu dönemde Asım'ın Nesli olmak çok zor ama büyük bir devlet, büyük bir millet olmak istiyorsak bunu başarmak zorundayız. Eğer Cumhurbaşkanımız gibi bir lider bizim ilham kaynağımızsa o zaman zaten kolay oluyor. Fatih Sultan Mehmet'in de söylediği gibi 'şehri imal ederken nesli ihmal etmemeliyiz'. Çünkü ihmal ettiğimiz nesil imar ettiğiniz şehri mahvedebilir'. Bu yüzden genç dostu bir şehir nasıl olabiliriz, kültür ve sanat dostu şehir nasıl oluruz? Bunu düşünüyoruz. Geldiğimiz noktalarda iki şeyi çok önemsedik: Birincisi elbette vücut çok önemli, spor bunun en önemli kısımlarından bir tanesi ama en önemlisi zihinsel dönüşüm. Bu yüzden açtığımız kitap kafelerde çocuklarımızın çok ve doğru kitaplar okumasını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Açılış programına Bakan Gül ve Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ile çok sayıda öğrenci katıldı. - GAZİANTEP